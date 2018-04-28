На главный офис «СИБЭКО» водрузили новую вывеску
Новый собственник компании «СИБЭКО» установил на здании офиса компании на улице Чаплыгина, 57 свою вывеску — теперь на здании размещено название «Сибирской генерирующей компании» .
«Сибирская генерирующая компания» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «СИБЭКО» в феврале этого года. Одним из первых решений нового владельца тогда стала смена главы компании.
В течение более чем двух месяцев, впрочем, на здании «СИБЭКО» висела старая вывеска, которая исчезла оттуда только в начале апреля.
Сегодня, 28 апреля, на здании появился логотип нового владельца. В отличие от букв «СИБЭКО», которые размещались непосредственно на стене, конструкция с названием «Сибирская генерирующая компания» установлена на крыше.
Глава СГК Михаил Кузнецов, который одновременно занимает пост гендиректора «СИБЭКО», в интервью НГС рассказывал о планах нового собственника новосибирской энергокомпании.
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Стас Соколов
Фото автора (1), Google Street View (2)