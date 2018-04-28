На главный офис «СИБЭКО» водрузили новую вывеску

Новый собственник компании «СИБЭКО» установил на здании офиса компании на улице Чаплыгина, 57 свою вывеску — теперь на здании размещено название «Сибирской генерирующей компании» .





На здании «СИБЭКО» сегодня установили новую вывеску





«Сибирская генерирующая компания» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «СИБЭКО» в феврале этого года. Одним из первых решений нового владельца тогда стала смена главы компании.





В течение более чем двух месяцев, впрочем, на здании «СИБЭКО» висела старая вывеска, которая исчезла оттуда только в начале апреля.









Так здание выглядело раньше





Сегодня, 28 апреля, на здании появился логотип нового владельца. В отличие от букв «СИБЭКО», которые размещались непосредственно на стене, конструкция с названием «Сибирская генерирующая компания» установлена на крыше.





Глава СГК Михаил Кузнецов, который одновременно занимает пост гендиректора «СИБЭКО», в интервью НГС рассказывал о планах нового собственника новосибирской энергокомпании.