На главный офис «СИБЭКО» водрузили новую вывеску

Новый собственник компании «СИБЭКО» установил на здании офиса компании на улице Чаплыгина, 57 свою вывеску — теперь на здании размещено название «Сибирской генерирующей компании» .


На здании «СИБЭКО» сегодня установили новую вывеску
На здании «СИБЭКО» сегодня установили новую вывеску


«Сибирская генерирующая компания» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «СИБЭКО» в феврале этого года. Одним из первых решений нового владельца тогда стала смена главы компании. 


В течение более чем двух месяцев, впрочем, на здании «СИБЭКО» висела старая вывеска, которая исчезла оттуда только в начале апреля. 



Так здание выглядело раньше
Так здание выглядело раньше


Сегодня, 28 апреля, на здании появился логотип нового владельца. В отличие от букв «СИБЭКО», которые размещались непосредственно на стене, конструкция с названием «Сибирская генерирующая компания» установлена на крыше. 


Глава СГК Михаил Кузнецов, который одновременно занимает пост гендиректора «СИБЭКО», в интервью НГС рассказывал о планах нового собственника новосибирской энергокомпании.

Прочтений: 1840
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено