Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Гусинобродском шоссе
Днём 28 апреля на улице Дегтярёва в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Nissan и маршрутка
ДТП произошло около 13:00 недалеко от остановки «ПАТП-9».
«Маршрутка
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров маршрутки после аварии высадили.
В конце марта на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus