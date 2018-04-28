Шумят до утра: круглосуточная стройка на Дуси Ковальчук мешает местным жителям

Людей посреди ночи разбудил шум со стройплощадки
Людей посреди ночи разбудил шум со стройплощадки

Жители дома по адресу Дуси Ковальчук, 274/1 к1 в Заельцовском районе Новосибирска не могут уснуть из-за круглосуточной стройки по соседству.


Как рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц, ночные работы на стройке продолжаются уже несколько месяцев.


«Тысячи людей в округе ночью не спят, каждую ночь. Окно не открыть из-за шума ночами. Мы уже обращались в полицию, составляли протокол, толку нет никакого», — жалуется жительница близлежащего дома Татьяна.


В полиции сообщили, что вести ночную стройку нельзя


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что вести строительные работы в ночное время нельзя.


«Есть закон Новосибирской области № 47 "Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области" и закон Новосибирской области № 99 "Об административных правонарушениях в Новосибирской области". В первом рассказывается в какое время шуметь нельзя, во втором — о санкциях, которые грозят за это. 


Строить ночью нельзя, выезжаем по всем фактам. 


Полиция может выехать по факту обращения, фиксирует, собирает все необходимые материалы и отправляет их администрации города», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства. 


По словам местных жителей, согласно паспорту объекта, заказчиком стройки на Дуси Ковальчук, 274/1 к1 является ООО «Рива-Центр», а подрядчиком является ООО ГК «Дом-Строй».


Получить оперативный комментарий в ГК «Дом-Строй» автору не удалось.


В августе прошлого года с похожей проблемой в полицию обращались жители дома № 41 по улице Татьяны Снежиной. Одна из жительниц дома сообщала о том, что работы на стройке идут даже в выходные, причём с раннего утра.

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