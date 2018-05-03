Новосибирск перекроют с утра: город ждут репетиции Парада Победы

Первая репетиция состоится 5 мая
Первая репетиция состоится 5 мая

Военные запланировали на Красном проспекте в Новосибирске две репетиции Парада Победы.


«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


5 мая, в субботу,  движение перекроют с 7 утра до 15:30, а 7 мая, в понедельник, — с 18:00 до 22:30.


НГС публикует схему перекрытий на Красном проспекте:


Репетиции на Красном проспекте пройдут утром 5 мая и вечером 7 мая
Репетиции на Красном проспекте пройдут утром 5 мая и вечером 7 мая


8 мая город тоже ждут небольшие перекрытия.



С 8:00 до 18:00 перекрытия будут по Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской
С 8:00 до 18:00 перекрытия будут по Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской



А с 20:00 до 23:00 движение ограничат на Плахотного на участке от  Станиславского до Римского-Корсакова и по Пархоменко на участке от Станиславского до Римского-Корсакова 
А с 20:00 до 23:00 движение ограничат на Плахотного на участке от  Станиславского до Римского-Корсакова и по Пархоменко на участке от Станиславского до Римского-Корсакова 




В середине апреля военные провели на аэродроме в Толмачёво первую тренировку механизированной колонны для парада. Она проедет по площади Ленина в День Победы. В ней приняли участие военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Прочтений: 11785
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено