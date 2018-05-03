Новосибирск перекроют с утра: город ждут репетиции Парада Победы

Первая репетиция состоится 5 мая

Военные запланировали на Красном проспекте в Новосибирске две репетиции Парада Победы.







«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





5 мая, в субботу, движение перекроют с 7 утра до 15:30, а 7 мая, в понедельник, — с 18:00 до 22:30.





НГС публикует схему перекрытий на Красном проспекте:





Репетиции на Красном проспекте пройдут утром 5 мая и вечером 7 мая





8 мая город тоже ждут небольшие перекрытия.









С 8:00 до 18:00 перекрытия будут по Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской









А с 20:00 до 23:00 движение ограничат на Плахотного на участке от Станиславского до Римского-Корсакова и по Пархоменко на участке от Станиславского до Римского-Корсакова













В середине апреля военные провели на аэродроме в Толмачёво первую тренировку механизированной колонны для парада. Она проедет по площади Ленина в День Победы. В ней приняли участие военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.