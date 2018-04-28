Онлайн-трансляция: по Оби начали ходить первые теплоходы

В новосибирском парке «Городское начало» состоялось торжественное открытие навигации на Оби — НГС ведёт прямую трансляцию с праздника.


Первые теплоходы стартовали в 14:00
Первые теплоходы стартовали в 14:00


Открытие навигации на Оби стало общегородским праздником с 2016 года. Сегодня здесь выступят городской духовой оркестр, также ожидают традиционный парад судов, торжественный марш курсантов и поднятие флага. С этого дня на Оби откроется судоходный сезон. 


Корреспонденты НГС ведут онлайн-трансляцию из парка «Городское начало». 



Участвовавшие в параде суда украсили флажками 
Участвовавшие в параде суда украсили флажками 


Салют в честь открытия навигации
Салют в честь открытия навигации


В параде приняли участие теплоходы и маломерные суда
В параде приняли участие теплоходы и маломерные суда


Праздник в честь открытия судоходного сезона продлится до 16:00
Праздник в честь открытия судоходного сезона продлится до 16:00


Марш курсантов в парке «Городское начало»
Марш курсантов в парке «Городское начало»


Это первые теплоходы на Оби в этом году 
Это первые теплоходы на Оби в этом году 


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