Онлайн-трансляция: по Оби начали ходить первые теплоходы
В новосибирском парке «Городское начало» состоялось торжественное открытие навигации на Оби — НГС ведёт прямую трансляцию с праздника.
Открытие навигации на Оби стало общегородским праздником с 2016 года. Сегодня здесь выступят городской духовой оркестр, также ожидают традиционный парад судов, торжественный марш курсантов и поднятие флага. С этого дня на Оби откроется судоходный сезон.
Корреспонденты НГС ведут онлайн-трансляцию из парка «Городское начало».
Через неделю в Новосибирске откроется сезон фонтанов — их запустят раньше, чем обычно.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова
Видео Алексея Кошлякова