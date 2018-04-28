Плавает и по грязи лазит: новосибирец за 3 года собрал в гараже аналог известного вездехода

Анатолий Кожанов и его вездеход
Анатолий Кожанов и его вездеход

Новосибирец собрал в своём гараже вездеход, который, по его мнению, не уступает знаменитому «Шерпу» — сборка продолжалась три года, примерная сумма вложений — около 3 миллионов рублей.


«Увидели "Шерп" в интернете. На основании этого "Шерпа" взяли чертежи и собрали. По-моему, наш не уступает. Только у нас цепная передача, а у них роликовая, по американской технологии», — рассказал корреспонденту НГС о своём изобретении новосибирец Анатолий Кожанов. Кожанов — предприниматель, который обслуживающий городские маршруты № 19 и № 72 и два областных — № 203 и № 399


Машину Анатолий Кожанов со своим напарником собирал три года. «Мне обошёлся примерно в 3 миллиона. А вообще "Шерп" — 5,5 миллиона стоит. Но у них 60 человек работают, а мы вдвоём. У меня помощник ещё есть. В гараже у нас все станки, оборудование», — объяснил он.


Машину испытали в прошлом году, когда знакомые застряли в тайге на своём болотоходе «Лось». «Они уехали на Белое озеро — это Васюганские болота. Там  сломались, вертолёт стоит двести с лишним тысяч, чтобы увезти, сделать запчасть. Я им дал наш болотоход — туда доехали за восемь часов, обратно за шесть. После этого они свой болотоход продали, купили "Шерп". Но вот мы испытывали их и наш. Ничем не хуже, чем "Шерп". Он плавает, по грязи лазит», — поделился Анатолий Кожанов.


«Шерп» — российский вездеход на огромных шинах сверхнизкого давления. Житель области, купивший такую машину, в декабре 2016 года испытывал её в полях под Новосибирском


Так выглядит самодельный болотоход, собранный в гараже новосибирца
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