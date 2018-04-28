«Фольксваген» встал на пути трамвая № 13: на помощь приехал эвакуатор
Днём 28 апреля за оперным театром в Новосибирске на трамвайных рельсах припарковался «Фольксваген».
«Водитель припарковался и ушёл — здесь никого нет. Сейчас два трамвая скопилось», — рассказала корреспонденту НГС очевидец около 12:30.
Трамваи стояли по направлению в сторону Центрального парка.
А в начале апреля трамваи
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Елена Громкова
Фото очевидца