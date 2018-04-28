«Фольксваген» встал на пути трамвая № 13: на помощь приехал эвакуатор

Днём 28 апреля за оперным театром в Новосибирске на трамвайных рельсах припарковался «Фольксваген».


«Водитель припарковался и ушёл — здесь никого нет. Сейчас два трамвая скопилось», — рассказала корреспонденту НГС очевидец около 12:30.


Трамваи стояли по направлению в сторону Центрального парка.


«Фольксваген» оставили на рельсах после 12:00
«Фольксваген» оставили на рельсах после 12:00


На место вызвали эвакуатор
На место вызвали эвакуатор


А в начале апреля трамваи № 13 останавливали за оперным из-за того, что один из них сошёл с рельсов.

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