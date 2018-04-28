«Шли от Станиславского до площади Ленина»: новосибирец нашёл редкие кадры с Первомаем начала 1980-х

Первомайская демонстрация 1982 года
Первомайская демонстрация 1982 года

Бывший работник новосибирского завода «Сибсельмаш» Анатолий Пайвин показал редкие архивные кинокадры с первомайской демонстрации начала 1980-х годов: на плёнке запечатлены работники завода с флагами и воздушными шарами.


«Мы собирались, как правило, на Доме Советов (сейчас — администрация Ленинского района на улице Станиславского, 6А. — О.Х.) и от Дома Советов шли до площади Ленина пешком. <…> Потихонечку шли — с остановками, правда — под гармошки, под музыку. Весело было», — вспоминает демонстрации автор кинохроники Анатолий Пайвин, прежде работавший наладчиком и механиком в пятом цехе завода «Сибсельмаш».


По словам автора, на чёрно-белых кадрах запечатлена одна из первомайских демонстраций начала 1980-х годов. Эту кинохронику Анатолий Пайвин снял на 8-миллиметровую плёнку с помощью любительской камеры «Аврора». Автор уточнил, что это не единственная его кинохроника с работниками «Сибсельмаша», попадали в кадр и спортивные соревнования. В своё время эти записи даже помогли приобщить заводчан к спорту.



«Я физруком был, спортивный сектор развивал, так сказать, в пятом цехе, и чтобы привлечь народ — никто же ведь спортом не хотел заниматься — я снимал вот это дело и потом в красном уголке у нас показывал. Ну и народ, естественно, повалил, стали в соревнованиях принимать участие — и молодые, и пожилые. За счёт вот этой пленки у нас спорт в нашем цехе поднялся. <…> Тогда же интересно всем было: ну как — себя увидеть на плёнке, <…> все приходили, смотрели, хотели, чтобы и их показали», — вспоминает Анатолий Пайвин.


Долгое время кинокадры с демонстрацией хранились в личном архиве автора, но в этом году он отдал пострадавшую от времени плёнку специалисту Анатолию Антонову, чтобы восстановить и оцифровать. Именно Анатолий Антонов и предоставил архивную запись редакции НГС с уточнением, что кадры сделаны в 1982 году. Мастер определил это по плакату с упоминанием второго года со дня XXVI съезда КПСС. 


«Сейчас друзей не осталось уже на заводе, завод сам "Сибсельмаш" развалился. Но, конечно, люди-то живые остались, и если вы покажете это, <…> им здорово понравится, наверное, если узнают друг друга», — добавил автор видео Анатолий Пайвин.


Ранее новосибирцы Станислав Шуберт и Анатолий Антонов отреставрировали тридцатилетний фильм о городе, снятый в 1987 году на Западно-Сибирской студии кинохроники.

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