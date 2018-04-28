Проверки после «Зимней вишни»: прокуроры потребовали закрыть ТЦ, рынок и кинотеатр в Новосибирске

Потенциально опасным объектом прокуроры посчитали кинотеатр «Рассвет» на Затулинке
Потенциально опасным объектом прокуроры посчитали кинотеатр «Рассвет» на Затулинке

В прокуратуре подвели итоги массовых проверок торговых центров в Новосибирской области — пять объектов потребовали закрыть.


Проверки прошли по всей России по приказу Генпрокуратуры РФ после трагедии в Кемерово.


Сотрудники прокуратуры проверили 161 объект с массовым пребыванием людей на территории НСО — только в четырёх из них нарушений не нашли.


«Наиболее распространёнными нарушениями явились захламление путей эвакуации, отсутствие возможности свободного открывания эвакуационного выхода без ключа, имели место нарушения расстояния размещённых товаров от электроприборов и некоторые иные нарушения. В первую очередь обращали внимание на наличие и исправность пожарной сигнализации. При проверке этих систем установлено, что в четырёх объектах такая система находится в неисправном состоянии. <…> На сегодня все проверки фактически проведены, результаты сейчас анализируются, принимаются меры реагирования. 


На сегодняшний день на проверенных объектах было выявлено 1710 нарушений законодательства только о пожарной безопасности.


Прокурорами по итогам этих проверок внесено 190 представлений, возбуждено 250 административных дел. По объектам с наиболее значимыми нарушениями направлено пять заявлений в суды о запрете осуществления деятельности до устранения нарушений пожарного законодательства», — рассказал сегодня Георгий Феофанов, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области.


Георгий Феофанов пояснил, что выводы о закрытии торговых центров и кинотеатров делать рано, но в суды прокуратура обратилась с просьбой временно приостановить деятельность ТЦ «Занзибар», рынка «Левобережный», кинотеатра «Рассвет» на Зорге, а также бердского «Уюта» и ещё одного магазина на территории Новосибирска — его название Феофанов не уточнил.


В прокуратуре утверждают, что не ставят перед собой цель закрыть потенциально опасные объекты. На фото — въезд в торговый город «Левобережный»
В прокуратуре утверждают, что не ставят перед собой цель закрыть потенциально опасные объекты. На фото — въезд в торговый город «Левобережный»


«Сам по себе выбор форм прокурорских реагирований разнообразен, но цель одна — добиться реагирования. У нас не стоит цель закрыть эти объекты, наша цель — обеспечить их безопасность», — подчеркнул представитель прокуратуры.


Проверки после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово затронули не только новосибирские торговые центры, но и кинотеатры, бизнес-центры, музеи, библиотеки и другие места массового пребывания людей

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