В Новосибирск пришла сеть очень маленьких пиццерий от звезды сериала «Универ»

В Новосибирске появились первые заведения столичной сети мини-пиццерий Pomodoro Royal. Совладельцем бренда является звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян.


Первая точка Pomodoro Royal заработала на проспекте Карла Маркса
Первая точка Pomodoro Royal заработала на проспекте Карла Маркса


Первая точка Pomodoro Royal появилась на проспекте Карла Маркса в павильоне, который до этого полностью занимал магазин разливного пива. Раньше здесь уже работали несколько заведений общепита разного формата, но надолго не задержалось ни одно.


Еще одна точка заработала на прошлой неделе в ТРЦ «Континент» на улице Троллейной на первом этаже — в зоне супермаркета. Точки принадлежат разным владельцам и открыты по франчайзингу. Как рассказал владелец пиццерии в «Континенте» Александр Ставицкий, это только первое его заведение, но он собирается открыть в Новосибирске в ближайшее время ещё как минимум две-три точки.


Пицца целиком в Pomodoro Royal стоит от 245 рублей, сэндвич — от 145 рублей.


Для продвижения пиццерий пригласили известного актёра
Для продвижения пиццерий пригласили известного актёра


Сеть Pomodoro Royal изначально создана как проект, предполагающий развитие по франчайзингу. Совладельцем компании стал актер Андрей Гайдулян — звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня». Это распространённая практика, когда предприниматели приглашают известных личностей в свои проекты, чтобы усилить их продвижение. Так, например, создана сеть бургерных Black Star Burgers в сотрудничестве с Тимати.


Особенностью Pomodoro Royal можно считать маленький формат — эти пиццерии можно открывать в помещениях с минимальной площадью, а часть точек вовсе не имеет собственного зала и работает исключительно навынос.


Pomodoro Royal — не первый ресторанный проект в Новосибирске, который эксплуатирует известное имя или телевизионный бренд. В январе этого года в ТРК «Сан Сити», например, начало работать Comedy Café. А недавно стало известно о скором открытии бара «Рюмка водки», лицом которого является певец Григорий Лепс.

Прочтений: 10364
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено