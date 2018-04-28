Видео: «Тойоту» развернуло после ДТП напротив мэрии

Девушка пыталась повернуть в крайний левый ряд и не заметила машину слева
Девушка пыталась повернуть в крайний левый ряд и не заметила машину слева

Утром 28 апреля девушку на Toyota Platz выкинуло на полосу встречного движения в центре Новосибирска. Столкновение произошло около 9:20 напротив здания мэрии Новосибирска на Красном проспекте, 34.


По данным службы аварийных комиссаров «Автоспас», девушка за рулём «Тойоты» двигалась со стороны площади Ленина и решила перестроиться в крайний левый ряд. В этот момент она столкнулась с Volkswagen Golf, от удара «Тойоту» развернуло и выкинуло на встречную полосу.


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт ДТП и сообщили, что сейчас ведётся разбирательство.


Водители на встречной полосе вовремя затормозили


Утром 27 апреля Toyota Probox выбросило с Советского шоссе после столкновения со встречной Mazda.

Прочтений: 2264
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено