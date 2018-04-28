Видео: «Тойоту» развернуло после ДТП напротив мэрии

Девушка пыталась повернуть в крайний левый ряд и не заметила машину слева

Утром 28 апреля девушку на Toyota Platz выкинуло на полосу встречного движения в центре Новосибирска. Столкновение произошло около 9:20 напротив здания мэрии Новосибирска на Красном проспекте, 34.







По данным службы аварийных комиссаров «Автоспас», девушка за рулём «Тойоты» двигалась со стороны площади Ленина и решила перестроиться в крайний левый ряд. В этот момент она столкнулась с Volkswagen Golf, от удара «Тойоту» развернуло и выкинуло на встречную полосу.





В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт ДТП и сообщили, что сейчас ведётся разбирательство.







Водители на встречной полосе вовремя затормозили





Утром 27 апреля Toyota Probox выбросило с Советского шоссе после столкновения со встречной Mazda.