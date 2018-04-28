Дети под присмотром: во всех детсадах Новосибирска поставят камеры наблюдения

Камеры установят за счёт городского бюджета
Камеры установят за счёт городского бюджета

Власти установят во всех детских садах Новосибирска камеры видеонаблюдения.


В этом году планируют смонтировать 545 камер, пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. Камеры ставят по требованиям антитеррористической безопасности объектов образования.


«Зоны видимости системы охранного телевидения <...> должны захватывать потенциально опасные и критические элементы, в том числе въезды и входы на территорию, главный вход снаружи и вестибюль внутри. Наличие системы охранного телевидения регламентируется постановлением и является обязательным для объектов, которым решением комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей учреждения образования присвоена категория безопасности», — пояснили в департаменте образования.


Специалисты добавили, что все записи будут просматривать охранники или вахтёры детсадов — на их посту будет монитор с изображениями со всех камер наблюдения.


На портале госзакупок уже появились аукционы на установку камер. По документам, камеры установят за счёт городского бюджета. Начальная цена на монтаж камер в семи детских садах Кировского района достигает 1,5 миллиона рублей.


Недавно власти решили установить камеры и в детских больницах.

Прочтений: 4781
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено