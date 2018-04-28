Дети под присмотром: во всех детсадах Новосибирска поставят камеры наблюдения

Камеры установят за счёт городского бюджета

Власти установят во всех детских садах Новосибирска камеры видеонаблюдения.







В этом году планируют смонтировать 545 камер, пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. Камеры ставят по требованиям антитеррористической безопасности объектов образования.





«Зоны видимости системы охранного телевидения <...> должны захватывать потенциально опасные и критические элементы, в том числе въезды и входы на территорию, главный вход снаружи и вестибюль внутри. Наличие системы охранного телевидения регламентируется постановлением и является обязательным для объектов, которым решением комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей учреждения образования присвоена категория безопасности», — пояснили в департаменте образования.







Специалисты добавили, что все записи будут просматривать охранники или вахтёры детсадов — на их посту будет монитор с изображениями со всех камер наблюдения.





На портале госзакупок уже появились аукционы на установку камер. По документам, камеры установят за счёт городского бюджета. Начальная цена на монтаж камер в семи детских садах Кировского района достигает 1,5 миллиона рублей.





Недавно власти решили установить камеры и в детских больницах.