Дети под присмотром: во всех детсадах Новосибирска поставят камеры наблюдения
Власти установят во всех детских садах Новосибирска камеры видеонаблюдения.
В этом году планируют смонтировать 545 камер, пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. Камеры ставят по требованиям антитеррористической безопасности объектов образования.
«Зоны видимости системы охранного телевидения <...> должны захватывать потенциально опасные и критические элементы, в том числе въезды и входы на территорию, главный вход снаружи и вестибюль внутри. Наличие системы охранного телевидения регламентируется постановлением и является обязательным для объектов, которым решением комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей учреждения образования присвоена категория безопасности», — пояснили в департаменте образования.
Специалисты добавили, что все записи будут просматривать охранники или вахтёры детсадов — на их посту будет монитор с изображениями со всех камер наблюдения.
На портале госзакупок уже появились аукционы на установку камер. По документам, камеры установят за счёт городского бюджета. Начальная цена на монтаж камер в семи детских садах Кировского района достигает 1,5 миллиона рублей.
Недавно власти решили установить камеры и в детских больницах.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова