Через Красный не проехать: НГС публикует схему перекрытий на 1 мая

На 1 мая по центру пройдут праздничные шествия

1 мая в Новосибирске перекроют Красный проспект и несколько примыкающих к нему улиц. Также во время празднований будут перекрытия и в Академгородке.





В центре города движения ограничат с 10:00.





С 10:00 до 12:30:







— по Красному проспекту от Гоголя до Советской;







— по улице Ядринцевской от Красного проспекта до Мичурина;







— по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до Кирова;







— по нечётной стороне Кирова от Октябрьской магистрали до Восхода.







Схема перекрытий в центре Новосибирска





«С 12:00 до 14:00 в Новосибирске состоится молодёжное шествие, посвящённое Празднику Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры. Шествие будет организовано по нечётной стороне Красного проспекта (от здания на Красном проспекте, 63 до пересечения с улицей Орджоникидзе), по улице Орджоникидзе до здания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (Красный проспект, 36)», — сообщает пресс-центра мэрии Новосибирска.





В связи с демонстрацией будут следующие перекрытия:





— с 12:00 до 14:00 — по нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Гоголя до улицы Орджоникидзе;







— с 13:00 до 14:00 — по улице Орджоникидзе на участке от улицы Мичурина до улицы Советской;







— с 12:00 до 17:00 — по Красному проспекту на участке от Ядринцевской до Спартака.







Кроме того, из-за перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта, которые проходят по центру.





В Академгородке перекрытия начнутся в 9:30: Морской проспект перекроют до 10:30.





С 16:00 перекроют движение по Университетскому проспекту на участке от пересечения с улицей Пирогова и улицей Ильича. До 22:00 на площадке перед главным корпусом НГУ будет идти рок-концерт «Маёвка».





Схема перекрытий в Академгородке





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