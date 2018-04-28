Через Красный не проехать: НГС публикует схему перекрытий на 1 мая

На 1 мая по центру пройдут праздничные шествия
На 1 мая по центру пройдут праздничные шествия

1 мая в Новосибирске перекроют Красный проспект и несколько примыкающих к нему улиц. Также во время празднований будут перекрытия и в Академгородке.


В центре города движения ограничат с 10:00.


С 10:00 до 12:30:


— по Красному проспекту от Гоголя до Советской;


— по улице Ядринцевской от Красного проспекта до Мичурина;


— по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до Кирова;


— по нечётной стороне Кирова от Октябрьской магистрали до Восхода.


Схема перекрытий в центре Новосибирска
Схема перекрытий в центре Новосибирска


«С 12:00 до 14:00 в Новосибирске состоится молодёжное шествие, посвящённое Празднику Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры. Шествие будет организовано по нечётной стороне Красного проспекта (от здания на Красном проспекте, 63 до пересечения с улицей Орджоникидзе), по улице Орджоникидзе до здания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (Красный проспект, 36)», — сообщает пресс-центра мэрии Новосибирска.


В связи с демонстрацией будут следующие перекрытия:


— с 12:00 до 14:00 — по нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Гоголя до улицы Орджоникидзе;


— с 13:00 до 14:00 — по улице Орджоникидзе на участке от улицы Мичурина до улицы Советской;


— с 12:00 до 17:00 — по Красному проспекту на участке от Ядринцевской до Спартака.


Кроме того, из-за перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта, которые проходят по центру.


В Академгородке перекрытия начнутся в 9:30: Морской проспект перекроют до 10:30.


С 16:00 перекроют движение по Университетскому проспекту на участке от пересечения с улицей Пирогова и улицей Ильича. До 22:00 на площадке перед главным корпусом НГУ будет идти рок-концерт «Маёвка». 


Схема перекрытий в Академгородке
Схема перекрытий в Академгородке


НГС подготовил подробную программу мероприятий длинных выходных.

Прочтений: 433
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено