«Катастрофическая пробка»: на площади Труда ремонтируют дорогу в час пик
Утром 28 апреля новосибирцы попали в огромную пробку на площади Труда — с утра там ремонтируют дорогу.
«В рабочий предпраздничный день дорожные службы затеяли ремонт под железнодорожным мостом на пл. Труда. В связи с чем собралась километровая пробка от площади Станиславского до площади Труда. Ровно час я лично преодолевал ее на общественном транспорте. Движение транспорта катастрофически затруднено», — написал в редакцию НГС читатель.
По его словам, на площади работают регулировщики.
Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать было сложно из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.
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Елена Громкова
Фото читателей НГС
Скриншот yandex.ru/maps