«Катастрофическая пробка»: на площади Труда ремонтируют дорогу в час пик

Некоторые новосибирцы провели в пробке около часа
Некоторые новосибирцы провели в пробке около часа

Утром 28 апреля новосибирцы попали в огромную пробку на площади Труда — с утра там ремонтируют дорогу.


«В рабочий предпраздничный день дорожные службы затеяли ремонт под железнодорожным мостом на пл. Труда. В связи с чем собралась километровая пробка от площади Станиславского до площади Труда. Ровно час я лично преодолевал ее на общественном транспорте. Движение транспорта катастрофически затруднено», — написал в редакцию НГС читатель.


По его словам, на площади работают регулировщики.


Дорогу ремонтируют возле путепровода
Дорогу ремонтируют возле путепровода


Новосибирцы удивлены тем, что ремонт на сложном участке решили делать в рабочий день
Новосибирцы удивлены тем, что ремонт на сложном участке решили делать в рабочий день


Около 10 часов утра пробка к площади Труда тянулась со стороны улиц Титова, Ватутина, проезда Энергетиков
Около 10 часов утра пробка к площади Труда тянулась со стороны улиц Титова, Ватутина, проезда Энергетиков



Пользователи Яндекса также выразили недовольство пробкой
Пользователи Яндекса также выразили недовольство пробкой


Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать было сложно из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.

Прочтений: 5460
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (64)64
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено