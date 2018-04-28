«Катастрофическая пробка»: на площади Труда ремонтируют дорогу в час пик

Некоторые новосибирцы провели в пробке около часа

Утром 28 апреля новосибирцы попали в огромную пробку на площади Труда — с утра там ремонтируют дорогу.





«В рабочий предпраздничный день дорожные службы затеяли ремонт под железнодорожным мостом на пл. Труда. В связи с чем собралась километровая пробка от площади Станиславского до площади Труда. Ровно час я лично преодолевал ее на общественном транспорте. Движение транспорта катастрофически затруднено», — написал в редакцию НГС читатель.





По его словам, на площади работают регулировщики.





Дорогу ремонтируют возле путепровода





Новосибирцы удивлены тем, что ремонт на сложном участке решили делать в рабочий день





Около 10 часов утра пробка к площади Труда тянулась со стороны улиц Титова, Ватутина, проезда Энергетиков











Пользователи Яндекса также выразили недовольство пробкой





Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать было сложно из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.