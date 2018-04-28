Сибирячка испекла торт с Моной Лизой и прошла в финал шоу на канале «Пятница»

Карьеру кондитера Ирина начала недавно — она печёт торты последние несколько месяцев
Карьеру кондитера Ирина начала недавно — она печёт торты последние несколько месяцев

Жительница Новосибирска Ирина Кудрявцева попала в эфир канала «Пятница» — она испекла торт с Моной Лизой, чтобы принять участие в шоу «Кондитер».


«Меня нашли через "Инстаграм" и предложили поучаствовать в кастинге сотрудники канала. Для того, чтобы поучаствовать в кастинге, нужно было прислать видео о себе. Был кастинг, отбор, затем съёмка», — рассказала корреспонденту НГС Ирина.


На этой неделе канал показал выпуск шоу, который в апреле снимали в Новосибирске. В начале передачи ведущий шоу, известный кондитер Ренат Агзамов, выбрал в городе семь участников из нескольких десятков. Все участники пришли на шоу с готовыми домашними тортами.


Во второй части выпуска выбранные кондитеры боролись за выход в финал. За пять часов они должны были приготовить торт и успеть принести его на суд жюри. В жюри, кроме Агзамова, входила Оксана Вашурина, победительница первого сезона «Кондитера», и Николай Ильин, вице-президент Сибирской Федерации рестораторов и отельеров.


Ирина Кудрявцева победила в этом выпуске — теперь она продолжит участие в финале шоу. Для своей презентации на отборочном туре она сделала черёмуховый торт, который украсила репродукцией картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». 


«Я сама рисовала. Я вообще рисую, мне нравится. Почему выбрала [эту картину] — я очень восхищаюсь творчеством. Как не любить Джоконду? Это вершина. Я хотела попробовать, получится у меня или нет. Для себя не будешь такое делать. Можно, конечно, но не так интересно. Ну тут я думаю — приду с таким тортом. Цели я не преследовала, чтобы дальше там участвовать», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Кудрявцева.


На конкурсе за выход в финал она также готовила торт с черёмухой. Жюри понравился вкус приготовленного угощения.


«Выпечкой на тот момент я занималась три месяца, сейчас — четыре. Я по профессии инженер-технолог предприятий общественного питания. Так, чтобы увлекаться тортами, у меня этого не было. Просто получилось так: идут дни рождения у родственников, у своих детей. Я просто тортик сделала, а потом меня стали просить: сделай нам тоже, красивый», — рассказала о себе Ирина. 



Финальный выпуск шоу выйдет в мае
Финальный выпуск шоу выйдет в мае


В конце февраля на «Пятнице» вышло другое шоу с жительницей Новосибирска — телеведущая прогноза погоды на 49-м канале и видеоблогер Василина Катаева снялась в передаче «Обмен жёнами».

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