Девушка из Новосибирска стала чемпионкой Европы по грэпплингу

Две спортсменки из Новосибирска завоевали медали на чемпионате Европы по грэпплингу в первый день турнира — Римма Ануфриева взяла золото, а Ирина Громова стала серебряным призёром. 


Об этом ночью сообщил на своей странице «ВКонтакте» вице-президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области и президент областной федерации грэпплинга Денис Бондаренко.



Соревнования проходят в Каспийске, в Дагестане.


В марте Римма Ануфриева и Ирина Громова стали победительницами чемпионата России в своих весовых категориях — всего на всероссийских соревнованиях команда спортсменов из Новосибирской области взяли 11 медалей, пять из них золотые.


Справка: Грэпплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

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