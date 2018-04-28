Пешеход попытался перебежать Димитровский мост и попал под машину
Вечером 27 апреля в Новосибирске пешеход попал в больницу после того, как попытался пересечь Димитровский мост перед автомобилями.
«В 22:35 водитель 1990 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris следовал по мосту Димитрова со стороны Фабричной в сторону проезда Энергетиков», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Авария случилась напротив здания на Моторной, 57 (там расположен Autoland) — Hyundai наехал на 33-летнего мужчину, который переходил мост вне зоны пешеходного перехода, добавил Савченков.
«Двигался со скоростью 60 км/ч, состояние проезжей части — сухое, без повреждений. Пешеход перебегал проезжую часть слева направо. Автомобили на встречном движении успели затормозить, а я не успел. После ДТП я выбежал, пешеход лежал, не двигался. Водители, которые видели ДТП, остановились, подбежали ко мне, помогли вызвать скорую помощь», — такие показания водитель дал автоинспекторам.
У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.
Среди других аварий с пешеходами НГС недавно рассказывал про ДТП на улице Мясниковой — там возле остановки «ТК Лента (ж/м "Родники")» под машину попала женщина, которая переходила дорогу.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова