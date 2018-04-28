Власти заказали два десятка автомобилей для многодетных семей

Все автомобили должны быть выпущены не ранее 2017 года
Все автомобили должны быть выпущены не ранее 2017 года

Правительство Новосибирской области решило купить 20 автомобилей для многодетных семей — контракт появился на сайте госзакупок.


«Поставка автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей, а также многодетных семей, имеющих 15 и более детей, в том числе приемных, вне зависимости от их возраста», — так в документах на портале назван аукцион.


Власти рассчитывают, что начальная (максимальная) стоимость каждого из 20 автомобилей будет 636 тысяч. Стоимость всего контракта — 12 миллионов 720 тысяч рублей.


Предполагается, что все автомобили будут легковыми, новыми — без пробега, выпущенные не ранее 2017 года. В каждом из них должно быть не меньше 7 мест.


В марте правительство Новосибирской области награждало многодетных мам медалями «За материнскую доблесть» и премией в 50 тысяч рублей.

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