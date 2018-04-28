Власти заказали два десятка автомобилей для многодетных семей

Все автомобили должны быть выпущены не ранее 2017 года

Правительство Новосибирской области решило купить 20 автомобилей для многодетных семей — контракт появился на сайте госзакупок.





«Поставка автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей, а также многодетных семей, имеющих 15 и более детей, в том числе приемных, вне зависимости от их возраста», — так в документах на портале назван аукцион.





Власти рассчитывают, что начальная (максимальная) стоимость каждого из 20 автомобилей будет 636 тысяч. Стоимость всего контракта — 12 миллионов 720 тысяч рублей.





Предполагается, что все автомобили будут легковыми, новыми — без пробега, выпущенные не ранее 2017 года. В каждом из них должно быть не меньше 7 мест.





В марте правительство Новосибирской области награждало многодетных мам медалями «За материнскую доблесть» и премией в 50 тысяч рублей.