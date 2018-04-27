Хоккейная «Сибирь» обзавелась ещё одним игроком из Финляндии

В составе национальной сборной Юкка Пелтола участвовал в Олимпиаде
В составе национальной сборной Юкка Пелтола участвовал в Олимпиаде

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился ещё одним легионером: им стал 30-летний центральный нападающий из Финляндии Юкка Пелтола.


«Сибирь» договорилась с Юккой Пелтолой о подписании однолетнего контракта, сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе новосибирской команды.


«Пелтола всю свою карьеру провёл в Финляндии в клубе "Таппара", последние четыре сезона являлся капитаном команды, в составе которой дважды становился чемпионом Liigi. В сезоне 2016/2017 получил приз лучшего игрока плей-офф (приз Ярри Курри), в прошедшем регулярном чемпионате стал лучшим по показателю — заброшенные шайбы в меньшинстве (отличился дважды)», — передали в ХК «Сибирь».


В пресс-службе добавили, что всего за прошедший чемпионат игрок записал в свой актив 33 очка: он забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач в 54 матчах. Кроме того, в минувшем сезоне Юкка Пелтола стал вице-чемпионом Финляндии и вторым бомбардиром плей-офф.


В сборную Финляндии Юкку Пелтолу приглашают с 2010 года. В частности, в составе национальной команды он участвовал в Олимпиаде-2018, рассказали в хоккейном клубе «Сибирь».


Ранее стало известно, что в новом сезоне за «Сибирь» также будут играть канадский вратарь Дэнни Тэйлор, крайний нападающий из Финляндии Юлиус Юнттила и форвард сборной Франции Шарль Бертран.

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