Новосибирцы забрали из службы по отлову животных милых котят, из-за которых эвакуировали электричку

Найденные в коробке котята сейчас в безопасности

Днём 27 апреля волонтёры приехали в Новосибирский центр по проблемам домашних животных, чтобы забрать котят, из-за которых вчера эвакуировали 166 пассажиров электрички.







Сегодня волонтёры благотворительного фонда помощи животным «Варежка» забрали троих котят из центра по проблемам домашних животных. Всего котят в «подозрительной» коробке, из-за которой эвакуировали пассажиров электропоезда Новосибирск — Сокур, было пять, но двоих уже взяли сотрудники станции.







По словам волонтёра фонда Анны Стародуб, центр по проблемам домашних животных сразу пошёл навстречу зоозащитникам.







Двоих котят из коробки забрали работники станции, осталось пристроить ещё троих





«Они на самом деле всегда идут навстречу, особенно когда дело касается кошек. Кошки всё-таки не их основная деятельность, кошек они не отлавливают, им их именно сдают — либо хозяева, либо те, кто находит», — рассказала волонтёр.







Котятам пока не придумали имена





Котята нашли временный дом, но скоро им будут искать хозяев — как только животные пройдут необходимые обследования у ветеринара.







«Посмотрим, как они себя чувствуют — немного отъедятся, отоспятся, придут в себя, а потом мы, конечно, сделаем им красивые фотографии и будем пристраивать», — добавила Анна Стародуб.







По словам волонтёров, забрать котят из центра по проблемам домашних животных было нетрудно





Волонтёр уточнила, что к этим котятам уже буквально выстроилась очередь из желающих стать их хозяевами. Поэтому тем, кто хочет помочь действительно нуждающимся животным в Новосибирске, она посоветовала зайти на сайт благотворительного проекта «Потеряшка НСК».







Ранее помощник машиниста прислал в редакцию НГС милое видео с котятами, из-за которых эвакуировали пассажиров.

