На площади Маркса эвакуировали пассажиров троллейбуса

Пассажиров напугала забытая в салоне сумка

Вечером 27 апреля пассажиров вывели из троллейбуса на площади Маркса в Новосибирске из-за забытой сумки со спортивной формой.







Сообщение о подозрительном предмете в салоне поступило в полицию около 18:00, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







«Выезжали на место сотрудники [отдела] полиции № 7 "Ленинский", кинолог с собакой на месте работал. Естественно, пассажиров из салона эвакуировали, обследование произвели. Выяснилось, что предмет не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Это оказалась сумка, в которой находилась спортивная форма», — рассказали в областной полиции.







В пресс-службе уточнили, что владелец сумки ещё не найден. Чтобы забрать свои вещи, ему нужно обратиться в полицию Ленинского района.





Накануне на станции Новосибирск-Южный эвакуировали 166 пассажиров электрички: причиной переполоха стала найденная в вагоне коробка с котятами.