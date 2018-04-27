На площади Маркса эвакуировали пассажиров троллейбуса
Вечером 27 апреля пассажиров вывели из троллейбуса на площади Маркса в Новосибирске из-за забытой сумки со спортивной формой.
Сообщение о подозрительном предмете в салоне поступило в полицию около 18:00, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Выезжали на место сотрудники [отдела] полиции
В пресс-службе уточнили, что владелец сумки ещё не найден. Чтобы забрать свои вещи, ему нужно обратиться в полицию Ленинского района.
Накануне на станции Новосибирск-Южный эвакуировали 166 пассажиров электрички: причиной переполоха стала найденная в вагоне коробка с котятами.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова