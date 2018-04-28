Погреемся, но недолго: на длинных выходных в Новосибирск придёт короткое потепление

30 апреля температура повысится до +18 градусов
30 апреля температура повысится до +18 градусов

Синоптики рассказали прогноз на длинные майские праздники — 29 апреля температура поднимется до +17 градусов.


«Сейчас тепло у нас пойдёт с северо-запада. Над Поволжьем сейчас формируется обширный циклон. Он пойдёт через Северный Урал, через Обскую губу и на Якутию. Мы окажемся в его южной части», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Сегодня днём, 28 апреля, ожидается без осадков, ветер восточный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура будет +11…+13 градусов.


Завтра, 29 апреля, также синоптики не ждут осадков. Будет дуть юго-западный ветер 3–8 м/с. Ночью будет +2…+4 градуса, а днём уже +15…+17 градусов.


Ночью 30 апреля осадков тоже не будет, а во второй половине дня уже небольшой дождь. Ветер юго-западный 5–10 м/с, днём местами порывы до 15 м/с. 


Температура ночью 6–8 градусов, днём 16–18 градусов.


1 мая ночью будет дождь, а днём — без осадков, ветер юго-западный 5–10 м/с, ночью местами до 15 м/с. Ночью температура +5…+7 градусов, а днём 11–13 градусов тепла.


«Первого к концу дня уже холодный атмосферный фронт пройдёт всю территорию Новосибирской области и вечером подойдёт к Новосибирску. Поэтому в ночь на второе уже заток будет с северо-запада арктического воздуха из районов приполярного Урала», — рассказала синоптик.


Поэтому ночью 2 мая будут осадки местами в виде снега, а днём в виде дождя. Ночью ветер будет юго-западный 4–9, до 14 м/с. Температура ночью +1…+3, днём не выше 7–9 градусов тепла.

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