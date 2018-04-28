Карта: власти потратят сотню миллионов на дороги в частном секторе Новосибирска

Дорожники решили сделать в частном секторе ремонт — с помощью щебня
Дорожники решили сделать в частном секторе ремонт — с помощью щебня

Мэрия Новосибирска заказала ремонт 74 участков дорог в частном секторе. 


Городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 27 апреля объявил шесть аукционов общей суммой более 94 млн рублей на сайте госзакупок.


Согласно документам закупки, большинство улиц с частными домами отремонтируют с помощью щебёночно-песчаной смеси. Сперва дорожники снимают грунт на месте ям, затем отсыпают основание дороги 16-сантиметровым слоем щебня с песком. Сверху дорогу засыпают 8-сантиметровым слоем щебёночно-песчаной смеси, отсыпают обочины крупным щебнем толщиной в 10 см и устраивают дренажные канавки.


Большинство переулков, где пройдёт ремонт, расположены в Ленинском и Кировском районах: Бронные переулки, переулок 1-й Балластный, 3-й и 5-й переулки Мира и Пермский переулок.



Некоторые улицы отремонтируют с помощью горячей мелкозернистой щебёночной смеси толщиной в 7 см — в их числе Амурская, Тихвинская, Забалуева, Селезнёва, Связистов.


Смесью щебня с битумом покроют участки на 11 улицах: Ботанической, Чапаева, Дальневосточной, Курако, Тимирязева, Гранатовой, 2-й Прокопьевской, Горбаня, Профсоюзной, Псковской и переулке Гравийном. 


Исходя из документации, cамая масштабная замена покрытия произойдёт на улицах Социалистической, 1-й Грушевской, Пестеля, Чехова, Черёмушной.


Семь аукционов по определению подрядчика для ремонта дорог пройдут 25 мая. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска о сроках начала и окончания работ.


Многие дороги, покрытые щебнем, весной превратились в западню для водителей. На этой неделе в яме на улице Охотской увязли два автомобиля, но мэрия не запланировала ремонт дороги из-за отсутствия денег.

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