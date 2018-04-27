Дорога вместо леса: в Заельцовском районе вырубили берёзы и сосны

На месте вырубленных деревьев должны построить дорогу

В микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе Новосибирска начали строить дорогу к школе — ради этого вырубили десятки деревьев.





Фото и видео с места в редакцию прислал местный житель Алексей Главатский.







«Две недели назад начали вырубку, — рассказал он корреспонденту НГС. — По части [вырубленной территории] можно было пройти, чтобы снять, по части ещё нет, а люди начали жаловаться. Я написал запрос Общественному клубу, мне ответили, [что вырубали] тополя и кусты. А когда подсохло, я пошёл снимать, а там, оказывается, вовсе не тополя с ветками, а берёзы молодые. Люди грибы там собирали, потому и возмущения столько. Просто нет информации никакой».







Главатский уточнил, что вырубленный участок находится возле школы на улице Охотская, 84, за стройплощадкой ЖК «Начало мая», на которой работает ГК «Стрижи». По его информации, работы по вырубке также вёл застройщик.







В ГК «Стрижи» в ответ на запрос корреспондента НГС пояснили, что реализуют утверждённый проект планировки района в соответствии с генпланом города — по участку должна пройти улица Аренского от улицы Лобачевского до Мочищенского шоссе и от улицы Лобачевского до здания котельной на Охотской.







Вырубленные берёзы в Заельцовском районе





«Перспективная дорога имеет важное значение для развития территории, поскольку проходит рядом со средней школой № 51 , перспективным детским садом, храмом, и станет ещё одной репортной артерией, соединяющей район с другими частями города», — заметили в компании.







В «Стрижах» также уточнили, что работы проводятся в несколько этапов и начались ещё в прошлом году: тогда из границ коридора будущей дороги в скверы Поколений и Семья к детскому саду и остановке на улице Кубовая по согласованию с властями пересадили 50 сосен и 20 берёз. При этом в документах (есть в распоряжении редакции НГС) указаны деревья с обхватом стволов в 5–15 см, вырубленные же деревья явно старше.







На прошлой неделе новосибирцы рассказали редакции НГС о вырубке деревьев на улице Семьи Шамшиных — она оказалась незаконной, и мэрия потребовала посадить их обратно.

