Два автобуса поменяют свои маршруты ради пассажиров из «Снегирей» и Пашино

Маршруты автобусов № 32 и 46 изменятся на три месяца

Власти Новосибирска продлили маршруты двух автобусов: теперь пассажирам станет легче уехать из микрорайонов Пашино и «Снегири».







«С 28 апреля на три месяца изменяются схемы движения автобусных маршрутов № 32 Ключ-Камышенское плато — улица Железнодорожная и № 46 "Фонтан «Снегири»" — площадь имени Калинина», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Как следует из сообщения на сайте ЦУГАЭТ, маршрут № 32 станет гораздо длиннее: теперь автобусы будут заезжать на «Снегири». После того как автобус приедет с Ключ-Камышенского плато к остановке «Банк» на улице Железнодорожной, он продолжит движение к улице Писарева, потом пойдёт по Красному проспекту, Мочищенскому шоссе и 1-му Мочищенскому шоссе. После автобус свернёт на Кедровую, с неё — на Краузе. Затем поедет по Гребенщикова, Тюленина, Земнухова, Краузе, Рассветной и Тайгинской до новой конечной остановки «Фонтан "Снегири"».









Прежний маршрут автобуса № 32





Удлинится и маршрут автобуса № 46. Теперь он будет отправляться к площади Калинина не от остановки «Фонтан "Снегири"», а с улицы Новоуральской в Пашино. Причём пока конечной остановкой будет «Отделение связи № 13 », а летом — «Северное кладбище». С Новоуральской автобусы поедут по Магистральной, Пашинскому шоссе, Тайгинской и Рассветной. Дальнейший маршрут пройдёт по Курчатова, Мясниковой, Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Кубовой. После этого автобусы свернут на Краснояровское шоссе, потом — на 1-е Мочищенское, а дальше уже привычно поедут по Мочищенскому шоссе и Красному проспекту до площади Калинина.





Новый маршрут автобуса № 46





Прежний маршрут автобуса № 46





Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, почему маршруты меняются именно на три месяца и есть ли вероятность, что после этого срока перевозчики продолжат ездить по обновлённым схемам.



