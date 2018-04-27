Два автобуса поменяют свои маршруты ради пассажиров из «Снегирей» и Пашино

Маршруты автобусов № 32 и 46 изменятся на три месяца
Маршруты автобусов № 32 и 46 изменятся на три месяца

Власти Новосибирска продлили маршруты двух автобусов: теперь пассажирам станет легче уехать из микрорайонов Пашино и «Снегири».


«С 28 апреля на три месяца изменяются схемы движения автобусных маршрутов № 32 Ключ-Камышенское плато — улица Железнодорожная и № 46 "Фонтан «Снегири»" — площадь имени Калинина», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Как следует из сообщения на сайте ЦУГАЭТ, маршрут № 32 станет гораздо длиннее: теперь автобусы будут заезжать на «Снегири». После того как автобус приедет с Ключ-Камышенского плато к остановке «Банк» на улице Железнодорожной, он продолжит движение к улице Писарева, потом пойдёт по Красному проспекту, Мочищенскому шоссе и 1-му Мочищенскому шоссе. После автобус свернёт на Кедровую, с неё — на Краузе. Затем поедет по Гребенщикова, Тюленина, Земнухова, Краузе, Рассветной и Тайгинской до новой конечной остановки «Фонтан "Снегири"». 



Прежний маршрут автобуса № 32  
Прежний маршрут автобуса № 32 


Удлинится и маршрут автобуса № 46. Теперь он будет отправляться к площади Калинина не от остановки «Фонтан "Снегири"», а с улицы Новоуральской в Пашино. Причём пока конечной остановкой будет «Отделение связи № 13», а летом — «Северное кладбище». С Новоуральской автобусы поедут по Магистральной, Пашинскому шоссе, Тайгинской и Рассветной. Дальнейший маршрут пройдёт по Курчатова, Мясниковой, Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Кубовой. После этого автобусы свернут на Краснояровское шоссе, потом — на 1-е Мочищенское, а дальше уже привычно поедут по Мочищенскому шоссе и Красному проспекту до площади Калинина.


Новый маршрут автобуса № 46


Прежний маршрут автобуса № 46
Прежний маршрут автобуса № 46


Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, почему маршруты меняются именно на три месяца и есть ли вероятность, что после этого срока перевозчики продолжат ездить по обновлённым схемам.


В марте в Новосибирске также изменились маршруты автобусов № 25 и 65.

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