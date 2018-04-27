Денег нет: власти не запланировали ремонт дороги, в которой увязли два автомобиля

Машины из ямы с грязью не мог вытащить грузовик

Мэрия Новосибирска прокомментировала ситуацию с ремонтом дороги возле детского сада «Сибирской лучик» на Охотской — на этой неделе в яме на дороге увязли два автомобиля.







«Ремонт дороги по вышеуказанному участку планами МКУ "УДС" в текущем году не предусмотрен. В связи с этим ремонт проезжей части будет рассмотрен при формировании планов работ на 2019 год или при выделении дополнительных лимитов финансирования в 2018 году», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Также в мэрии отметили, что дорогу обслуживает и, в частности, грейдирует зимой администрация Центрального округа.





Яма появилась рядом с садиком № 60 «Сибирский лучик»





В начале недели НГС рассказывал о том, как грузовик порвал несколько тросов, пока два легковых автомобиля вытаскивал из ямы на дороге к саду. Дорогу размыло — и грязь в яме стала вязкой, как в болоте.