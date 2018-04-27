Денег нет: власти не запланировали ремонт дороги, в которой увязли два автомобиля
Мэрия Новосибирска прокомментировала ситуацию с ремонтом дороги возле детского сада «Сибирской лучик» на Охотской — на этой неделе в яме на дороге увязли два автомобиля.
«Ремонт дороги по вышеуказанному участку планами МКУ "УДС" в текущем году не предусмотрен. В связи с этим ремонт проезжей части будет рассмотрен при формировании планов работ на 2019 год или при выделении дополнительных лимитов финансирования в 2018 году», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Также в мэрии отметили, что дорогу обслуживает и, в частности, грейдирует зимой администрация Центрального округа.
В начале недели НГС рассказывал о том, как грузовик порвал несколько тросов, пока два легковых автомобиля вытаскивал из ямы на дороге к саду. Дорогу размыло — и грязь в яме стала вязкой, как в болоте.
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Елена Громкова
Фото Полины Воропаевой, фрагмент справочника 2ГИС