Чиновники в лесах: мэрия заказала реставрацию своего фасада за 13 миллионов
Мэрия Новосибирска заказала реставрацию фасада здания «Промбанка» на Красном проспекте, 34. Конкурс объявило МКУ «Хозяйственное управление» 27 апреля на сайте госзакупок.
Реставрация фасадов мэрии с Красного проспекта, улицы Щетинкина и Депутатской начнётся в июне. На здании заделают трещины, отреставрируют декоративную штукатурку стен, восстановят лепные изделия, восстановят входную группу и заменят металлические покрытия.
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Никита Манько
Фото Густаво Зырянова