Чиновники в лесах: мэрия заказала реставрацию своего фасада за 13 миллионов

В последний раз фасад мэрии реставрировали в прошлом году
В последний раз фасад мэрии реставрировали в прошлом году

Мэрия Новосибирска заказала реставрацию фасада здания «Промбанка» на Красном проспекте, 34. Конкурс объявило МКУ «Хозяйственное управление» 27 апреля на сайте госзакупок.


Реставрация фасадов мэрии с Красного проспекта, улицы Щетинкина и Депутатской начнётся в июне. На здании заделают трещины, отреставрируют декоративную штукатурку стен, восстановят лепные изделия, восстановят входную группу и заменят металлические покрытия.

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