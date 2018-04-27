К Дворцу бракосочетания подъехала машина разминирования

Очевидцы заметили полицейских около 16:00
Очевидцы заметили полицейских около 16:00

Сегодня днём, 27 апреля, в Новосибирске около Дворца бракосочетания собралась полиция и люди в оранжевой униформе — к зданию на Красном проспекте, 68 подъехала машина разминирования.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.


Информация дополняется.

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