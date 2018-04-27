На улице рядом со скандальным долгостроем провалился асфальт

Провалившийся асфальт мешает автомобилистам
Провалившийся асфальт мешает автомобилистам

Сегодня, 27 апреля, у дома № 50 на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска провалился асфальт — коммунальщики установили временное ограждение около ямы неподалёку от строящегося МФК «Снежная Миля»


Фотографию провалившегося асфальта в редакцию НГС прислала читательница.


«Я там уже неделю езжу. Заметила, что сначала образовалась воронка, видимо, вода снизу подмыла, но асфальт не разрушился. Потом всё это потрескалось, а сегодня — провалилось. Там огородили всё, но тем не менее трещина есть. Яма на проезжей части и мешает автомобилистам, пробок нет, но все вынуждены её объезжать. На этом месте постоянно что-то копают», — сообщила корреспонденту НГС читательница Татьяна.


В пресс-службе СГК, которой принадлежит новосибирская энергетическая компания «СИБЭКО», корреспонденту НГС пояснили, что провал, по предварительным данным, произошёл из-за грунтовых вод, которые вымыли грунт из-под асфальта.


Провал появился из-за грунтовых вод
Провал появился из-за грунтовых вод


«Ливневая канализация в этом месте не функционирует. Сегодня, 27 апреля, выставлено временное ограждение, чтобы участок провала был безопасным для горожан. Завтра, 28 апреля, будут установлены блоки и произведено сужение проезжей части. Сроки устранения провала будут установлены после определения причин провала и необходимого объёма ремонтных работ», — пояснили в пресс-службе энергокомпании.


В начале недели стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку

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