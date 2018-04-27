Нужны миллиарды: чиновники пересчитали деньги на завершение всех долгостроев

Дом на улице Декабристов, 10 попал в список запланированных на ввод в этом году
Дом на улице Декабристов, 10 попал в список запланированных на ввод в этом году

Чтобы полностью решить проблему существующих долгостроев в Новосибирской области, нужно 11 миллиардов рублей — такую сумму сегодня назвал врио министра строительства региона Иван Шмидт. Всего в области 43 проблемных стройки.


«Есть дорожная карта по каждому дому из 43 домов, в которой расписаны все мероприятия с конкретными сроками. Этот план жёсткий, мы стараемся к концу 2020 года ликвидировать все проблемные дома, — рассказал Шмидт. — Но дефицит достройки по всем этим домам — 11 миллиардов рублей, по уточнённым данным. Суммы достаточно большие, в бюджете, ни в одном, ни во втором, ни в третьем, их нет».


Официально обманутыми дольщиками сегодня признаны больше 1,2 тысячи человек. При этом это «живой» список, отметил врио министра, который постоянно изменяется с вводом домов в эксплуатацию и включением в реестр новых обманутых дольщиков.


«Просрочка, которую нам дают сегодня наши контролирующие органы, идёт порядка по 20–30 домам. <…> [Но] законодательно это очень тяжёлая процедура, каким образом это оценить», — добавил Иван Шмидт.


С февраля в перечне добавилось 4 дома: тогда врио министра говорил о 39 проблемных объектах. Кроме того, скорректировался и список домов, которые власти рассчитывают достроить к концу года. Сегодня в планах минстроя значатся дом на Учительской, 9; Декабристов, 10; на пересечении улиц Ленинградская и 1-я Инская; Залесского, 6; Ельцовской, 6. В этом году также планируют «довести до ума» два подъезда дома на улице Вертковская, 5/3 и дом на улице Петухова, 01В.


В этом году также должен быть достроен один из самых длительных долгостроев — дом на улице Связистов, 13/2: дольщики ждут квартир в нём уже 15 лет. Помимо этого, к июню должны быть сданы дома, которые не успели достроить в прошлом году.

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