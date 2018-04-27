ХК «Сибирь» заманил в команду игрока сборной Франции
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании однолетнего контракта с лучшим снайпером финской хоккейной лиги Liigi — 27-летним французским нападающим Шарлем Бертраном.
Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
«Шарль родился и начал заниматься хоккеем во Франции, но профессиональную карьеру начал и проводит в Финляндии с 2010 года. В сезоне 2013/2014 пробовал свои силы в шведском чемпионате, играя за Färjestad BK. В минувшем сезоне стал лучшим снайпером Liigi с 32 шайбами <…> Его команда Karpat стала первой в регулярном сезоне и чемпионом Финляндии», — рассказали в ХК «Сибирь».
В пресс-службе добавили, что за сборную Франции Шарль Бертран играет с 2011 года, в его активе 28 матчей на четырёх чемпионатах мира.
Ранее стало известно, что в следующем сезоне в ХК «Сибирь» вернётся канадский вратарь Дэнни Тэйлор. Также на сайте хоккейного клуба сообщается о том, что руководство «Сибири» договорилось о подписании однолетнего контракта с финским крайним нападающим Юлиусом Юнттилой. Он почти всю свою карьеру провёл в родном клубе Karpat. Исключением стал лишь сезон 2016/2017, когда хоккеист пробовал свои силы в Швеции.
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Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru