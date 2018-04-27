Сибирячка выиграла конкурс «Миссис Россия Европа» и получила приз за лучшую семью

Алла Коротких победила в российском конкурсе «Миссис Россия Европа» и получила право представлять Россию на международном конкурсе в Гибралтаре

32-летняя сибирячка Алла Коротких завоевала главную корону конкурса молодых мам «Миссис Россия Европа – 2018», который состоялся в Сочи. Об этом сообщила НГС сама победительница.







«Очень много положительных эмоций. Я участвовала со всей своей семьёй: мужем и двумя сыновьями. У меня был такой творческий номер: сначала я занималась художественной гимнастикой, потом всё переходило в танго с мужем. В конце мы делаем фигуру "сердце", и выходят мои дети», — рассказала Алла.







Помимо главного титула российского конкурса Алла завоевала премию в номинации «Семья года».







В качестве призов «Миссис Россия Европа» получила традиционную корону победительницы, ювелирное украшение и право представлять Россию уже на международном конкурсе мам «Миссис Европа – 2018», который пройдёт в Гибралтаре в сентябре этого года.





Проект She рассказывал историю любви Аллы и бывшего директора клуба Rock City, а ныне руководителя сети заведений «Таверна» Максима Коротких.







В феврале этого года другая сибирячка — 27-летняя Алиса Комарова — была названа самой красивой мамой Новосибирска.