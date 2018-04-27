Суд отправил в СИЗО водителя «Тойоты», который впечатал полицейского в столб

Об аресте подозреваемого ходатайствовал следователь
Об аресте подозреваемого ходатайствовал следователь

Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу водителя «Тойоты», который на этой неделе впечатал полицейского в бетонный столб.


Об этой мере пресечения ходатайствовал представитель Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области. В четверг, 26 апреля, судья Марина Матиенко удовлетворила это ходатайство, сообщили в суде.


Водителя подозревают в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ).


Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, днём 24 апреля на улице Дуси Ковальчук полицейские обратили внимание на припаркованную «Тойоту Спринтер» с тремя мужчинами в салоне, у которых было сканирующее устройство. Полицейские заинтересовались происходящим, поскольку похожая по приметам машина проходила по уголовным делам о кражах из автомобилей. Два офицера отправились к «Тойоте», они громко произнесли «Полиция!», один из них предъявил служебное удостоверение. После этого водитель резко тронулся с места.


«Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулём мужчина продолжал движение и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи. После этого машина с места преступления скрылась», — рассказывали в полиции.


Как уточнили в Заельцовском районном суде, у пострадавшего полицейского — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. В ночь на 25 апреля водителя «Тойоты» задержали.

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