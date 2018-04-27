Бездна у детской площадки: во дворах на Галущака нашёлся опасный коллектор

Открытый коллектор расположен недалеко от дома Галущака, 2

В Новосибирске на улице Галущака появился опасный коллектор реки 1-я Ельцовка — сегодня корреспонденты НГС съездили на место и сняли открытый люк.





В ТСЖ «Два капитана», объединяющем жильцов дома на улице Галущака, 2, корреспонденту НГС уточнили, что коллектор стоит открытым с прошлого года — он расположен в яме.





«Высота ямы — отвесной стены — там порядка 6–8 метров на взгляд», — оценили в ТСЖ, отметив, что недалеко от этого места есть детская площадка.





В «Горводоканале» пояснили, что коллектор не числится на балансе города, но специалисты предприятия один раз выезжали на место, чтобы устранить проблему.





НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить, кому принадлежит коллектор и когда его закроют.





Коллектор расположен недалеко от дома Галущака, 2





Коллектор расположен рядом с отвесной стеной





Коллектор стоит открытым с прошлого года





В декабре НГС рассказывал о том, как новосибирец отсудил 430 тысяч за перевернувшийся из-за открытого люка внедорожник.