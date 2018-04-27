В Новосибирскую область завезли 3,5 миллиарда новых рублей

Новой купюре номиналом 200 рублей добавили износостойкости — изготовили на хлопковой бумаге повышенной плотности

Сибирское ГУ Банка России выпустило через банки в наличный денежный оборот Новосибирской области 2,4 миллиона банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на сумму более 3,5 миллиарда рублей.







Новые деньги были официально введены в обращение в России 12 октября 2017 года, а в Новосибирскую область пришли в декабре 2017 года.







«Уже сейчас к работе с новыми купюрами адаптировано больше 3 тысяч банкоматов и единиц кассовой техники. Это 78% от того оборудования, которое банки в Новосибирской области должны подготовить к приёму и выдаче банкнот номиналом 200 и 2000 рублей», — процитировали в пресс-службе заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Ларису Галкину.







Новые купюры постепенно входят в оборот и становятся привычными, считают в сибирском подразделении ЦБ. «В Сибирское ГУ Банка России не поступало жалоб на отказ в приёме новых купюр. После того как в Новосибирской области появились новые деньги, мы распространяли информационные материалы об их внешнем виде и признаках подлинности среди кассиров торговых организаций. Рассказывали и о том, что отказ принимать новые купюры неправомерен и ведёт к штрафу», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.







По информации Сибирского ГУ Банка России, каждый банк сам определяет сроки адаптации своей кассовой техники и банкоматно-терминальной сети для работы с новыми номиналами банкнот. Сейчас на каждого жителя области в возрасте от 10 лет уже приходится по одной новой купюре.





Специалисты банка отмечают, что у банкнот низких номиналов (50 и 100 рублей) средний срок службы — более года, 500 рублей — около полутора лет. Самый долгий срок службы у банкнот номиналом 5000 рублей — не менее 5 лет. Новой купюре номиналом 200 рублей добавили износостойкости — изготовили на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.







На 200-рублёвой купюре изображён памятник затопленным кораблям и музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе, а на двухтысячной — Русский мост во Владивостоке и космодром Восточный.

