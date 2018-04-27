Новосибирцев предупредили о сложных пробках перед майскими праздниками

«Яндекс» предупреждает, что пробки вечером 28 апреля поднимутся на полтора балла
«Яндекс» предупреждает, что пробки вечером 28 апреля поднимутся на полтора балла

«Яндекс» предупредил новосибирцев о том, что перед длинными выходными вырастет уровень пробок.


«В последний рабочий день перед майскими праздниками ситуация на дорогах Новосибирска осложняется — об этом говорит статистика Яндекс.Навигатора за последние три года. Завтра загруженность дорог может превысить обычную на полтора балла, особенно непросто будет водителям во второй половине дня. Заторы возникнут не только в черте города, но и на выезде из него», — рассказывает региональный представитель «Яндекса» Наталья Брус.


Наталья Брус добавила, что, исходя из статистики, уровень пробок превысит 7 баллов.


«Зато 2 мая, после первых майских праздников, пробок на дорогах станет заметно меньше — их уровень уменьшится на полбалла. После 9 мая пробки постепенно вернутся на улицы города», — заключили в «Яндексе».


Также аналитики сервиса напоминают, что праздники — это второй по значимости повод, который влияет на загруженность дорог в городе. Сложнее всего водителям приходится перед Новым годом, 8 Марта и майскими. А сильнее всего на дорожное движение влияют осадки, отмечают специалисты.

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