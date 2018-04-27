Новосибирцам запретили жечь костры в лесах
Спасатели МЧС ввели запрет на разведение костров в лесах — запрет распространяется на 15 районов Новосибирской области.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, постановление о запрете 20 апреля подписал врио губернатора Андрей Травников.
«Сейчас главное управление готовит предложение правительству о введении особого противопожарного режима на территории всей Новосибирской области. Такой режим предполагает категорический запрет на применение огня в лесах, а также профилактическую работу с населением. С 23 апреля по 4 мая во всех районах будет вводиться запрет. За последние сутки работали 19 патрульно-контрольных групп, это 76 человек и 19 единиц техники. За последние сутки было составлено 11 административных протоколов. В случае ухудшения обстановки будут вводиться резервные отделения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным МЧС, сейчас во многих районах области пожароопасность повышена до третьего класса. Всплеск возгораний может быть спровоцирован сухой и ветреной погодой.
В начале недели МЧС наказало 108 человек за поджог травы в Новосибирской области — на всех нарушителей составлены административные протоколы.
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Александр Сильченко
Фото 54.mchs.gov.ru