С очень дорогим соседом: аналитики нашли дешёвые квартиры в домах для богачей

В одном из самых дорогих домов Новосибирска можно найти квартиру по цене «трёшки» в том же районе
В одном из самых дорогих домов Новосибирска можно найти квартиру по цене «трёшки» в том же районе

Самую дешёвую квартиру в элитных домах в центре Новосибирска можно купить в среднем за 5 миллионов рублей, подсчитали аналитики N1.RU.


Самое доступное предложение нашлось в доме Silver House на улице Чаплыгина, 93: скромную студию площадью 30 квадратов с отделкой продают за 3,9 миллиона рублей, при этом средняя стоимость квартиры здесь — 14,2 миллиона рублей, а самое дорогое предложение стоит 35 миллионов рублей.


Самое дорогостоящее в числе доступных престижных предложений — квартира площадью 48,8 кв. м под самоотделку в доме Rich House на улице Коммунистическая, 34, её предлагают за 5,8 миллиона рублей. При этом средняя стоимость квартиры здесь — 16,1 миллиона рублей, а самую дорогую продают за 35,6 миллиона рублей — столько стоит пентхаус на 10-м этаже площадью 324,4 кв. м.


В одном из престижных домов Академгородка, «Эдельвейсе», где пентхаус продают за 36 миллионов рублей, можно купить небольшую квартиру за 4,6 миллиона.


По оценке экспертов N1.RU, стоимость недорогих предложений в престижных домах в среднем соответствует ценам на жильё в центре. «При этом в этих же домах продаётся жильё дороже в несколько раз, которое, во-первых, отличает огромные площади, а во-вторых, огромные вложения в ремонт и мебель», — добавляет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


Как отмечали эксперты ранее, подобные вложения в среднем составляют 25% цены квартиры, а в некоторых случаях могут доходить до половины общей цены квартиры.

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