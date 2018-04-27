Молодые сотрудницы скорой вышли к оперному и попросили горожан обратить на себя внимание

Утром 27 апреля фельдшера скорой помощи вышли к метро на площади Ленина в Новосибирске — они рассказали прохожим, какие признаки у инсульта.


Сотрудники скорой помощи вышли к метро в центре Новосибирска сегодня в 10:00
Сотрудники скорой помощи вышли к метро в центре Новосибирска сегодня в 10:00


На утреннюю акцию у оперного театра вышли фельдшера и руководство Калининской и Дзержинской подстанций скорой помощи Новосибирска — они раздавали памятки о признаках инсульта, а желающим рассказывали устно об этом заболевании.


Фельдшера напомнили горожанам, как проявляются первые признаки инсульта
Фельдшера напомнили горожанам, как проявляются первые признаки инсульта


«Мы раздаем данные флаеры и говорим о том, что если появились любые из перечисленных симптомов — такие как нарушение речи, асимметрия лица, онемение в руке или ноге, то человек должен обратить на это внимание и незамедлительно вызвать скорую, потому что каждая минута на счету. Идёт нарушение мозгового кровообращения, и человек должен срочно получить медицинскую помощь», — объяснила корреспонденту НГС фельдшер подстанции Дзержинского района Валерия Уварова.


Они раздавали флаеры, а желающим рассказывали об инсульте подробнее
Они раздавали флаеры, а желающим рассказывали об инсульте подробнее


Сотрудники скорой помощи каждый год устраивают подобные акции в людных местах в Новосибирске.


Скорая помощь уже не первый год рассказывает новосибирцам о признаках серьёзных болезней — ранее они предупреждали о «золотом часе» при инфаркте
Скорая помощь уже не первый год рассказывает новосибирцам о признаках серьёзных болезней — ранее они предупреждали о «золотом часе» при инфаркте


В прошлом году фельдшера и врачи скорой помощи вышли на площадь Маркса и раздали листовки с пояснением, в каких случаях новосибирцам не стоит звонить на номер 103, а когда бригада скорой необходима. А в 2016 году они рассказали новосибирцам о «золотом часе» при инфаркте.

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