Молодые сотрудницы скорой вышли к оперному и попросили горожан обратить на себя внимание

Утром 27 апреля фельдшера скорой помощи вышли к метро на площади Ленина в Новосибирске — они рассказали прохожим, какие признаки у инсульта.





Сотрудники скорой помощи вышли к метро в центре Новосибирска сегодня в 10:00





На утреннюю акцию у оперного театра вышли фельдшера и руководство Калининской и Дзержинской подстанций скорой помощи Новосибирска — они раздавали памятки о признаках инсульта, а желающим рассказывали устно об этом заболевании.







Фельдшера напомнили горожанам, как проявляются первые признаки инсульта





«Мы раздаем данные флаеры и говорим о том, что если появились любые из перечисленных симптомов — такие как нарушение речи, асимметрия лица, онемение в руке или ноге, то человек должен обратить на это внимание и незамедлительно вызвать скорую, потому что каждая минута на счету. Идёт нарушение мозгового кровообращения, и человек должен срочно получить медицинскую помощь», — объяснила корреспонденту НГС фельдшер подстанции Дзержинского района Валерия Уварова.







Они раздавали флаеры, а желающим рассказывали об инсульте подробнее





Сотрудники скорой помощи каждый год устраивают подобные акции в людных местах в Новосибирске.





Скорая помощь уже не первый год рассказывает новосибирцам о признаках серьёзных болезней — ранее они предупреждали о «золотом часе» при инфаркте





В прошлом году фельдшера и врачи скорой помощи вышли на площадь Маркса и раздали листовки с пояснением, в каких случаях новосибирцам не стоит звонить на номер 103, а когда бригада скорой необходима. А в 2016 году они рассказали новосибирцам о «золотом часе» при инфаркте.