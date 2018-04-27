Он всё-таки художник: работы Артёма Лоскутова попали в Третьяковку

Первая «Монстрация» в Новосибирске состоялась в 2004 году, её идеолог — Артём Лоскутов

Работы художника из Новосибирска Артёма Лоскутова, связанные с «Монстрацией», представлены в Третьяковской галерее. Сегодня, 27 апреля, в Москве открылась выставка «Искусство 2000-х» — это первый опыт музейного осмысления художественных процессов в российском искусстве начала XXI века, отмечают её организаторы.







Выставка будет работать в Третьяковской галерее в Москве с 27 апреля по 22 июля. Проект посвящён искусству с 2000-го по 2010 годы.







«Я отдал им видео и фото "Монстраций" 2004–2010 годов и сделал пару трёхметровых лозунгов-растяжек: "Ы-ы-ыть!" и "Система ты чо такая нервная" — они появлялись на "Монстрациях" в 2004-м и 2009 годах, могли бы появиться и сегодня, тем и дороги», — рассказал корреспонденту НГС Артём Лоскутов.







Сам он ещё не видел всей выставки: её монтаж заканчивался вчера, а автор работ уже прилетел в Новосибирск.







Организаторы выставки «Искусство 2000-х» отмечают, что работы «соответствуют настроениям эпохи и демонстрируют разнообразие идей и практик, которые появились в этот период». Этот проект исследует, как менялось российское искусство в 2000-е годы. «К концу 2000-х по мере нарастания политического напряжения вновь приобретают важность практики радикального акционизма, пример тому — "Монстрации" Артёма Лоскутова и перформансы Елены Ковылиной», — говорится в описании работ.







Напомним, что в начале апреля художница и скульптор Маяна Насыбуллова попросила жителей Новосибирска отдать ей старый пластик — она превратит его в скульптуры и покажет на выставке в Москве.

