На Волочаевской «Хонда» врезалась в припаркованный грузовик: водитель погиб

Водитель «Хонды» погиб на месте, а пассажира доставили в больницу

Ночью 27 апреля на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Honda Civic столкнулся с припаркованным Nissan Diesel — в результате ДТП водитель «Хонды» погиб.





Авария произошла в 00:05 недалеко от дома № 136 на улице Волочаевской.





«Неустановленный водитель автомобиля "Хонда Цивик", двигавшийся со стороны улицы Есенина в сторону Гусинобродского шоссе, совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "Ниссан Дизель". В результате ДТП неустановленный водитель автомобиля "Хонда" от полученных травм скончался на месте, 35-летний пассажир с ушибом колена и головы доставлен в больницу», — рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





20 апреля на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись мусоровоз и КАМАЗ — от удара водитель мусоровоза вылетел из кабины и попал под колёса КАМАЗа.

