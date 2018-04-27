На Волочаевской «Хонда» врезалась в припаркованный грузовик: водитель погиб
Ночью 27 апреля на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Honda Civic столкнулся с припаркованным Nissan Diesel — в результате ДТП водитель «Хонды» погиб.
Авария произошла в 00:05 недалеко от дома
«Неустановленный водитель автомобиля "Хонда Цивик", двигавшийся со стороны улицы Есенина в сторону Гусинобродского шоссе, совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "Ниссан Дизель". В результате ДТП неустановленный водитель автомобиля "Хонда" от полученных травм скончался на месте, 35-летний пассажир с ушибом колена и головы доставлен в больницу», — рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
20 апреля на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись мусоровоз и КАМАЗ — от удара водитель мусоровоза вылетел из кабины и попал под колёса КАМАЗа.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым