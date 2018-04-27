На Волочаевской «Хонда» врезалась в припаркованный грузовик: водитель погиб

Водитель «Хонды» погиб на месте, а пассажира доставили в больницу
Водитель «Хонды» погиб на месте, а пассажира доставили в больницу

Ночью 27 апреля на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Honda Civic столкнулся с припаркованным Nissan Diesel — в результате ДТП водитель «Хонды» погиб.


Авария произошла в 00:05 недалеко от дома № 136 на улице Волочаевской.


«Неустановленный водитель автомобиля "Хонда Цивик", двигавшийся со стороны улицы Есенина в сторону Гусинобродского шоссе, совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "Ниссан Дизель". В результате ДТП неустановленный водитель автомобиля "Хонда" от полученных травм скончался на месте, 35-летний пассажир с ушибом колена и головы доставлен в больницу», — рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


20 апреля на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись мусоровоз и КАМАЗ — от удара водитель мусоровоза вылетел из кабины и попал под колёса КАМАЗа.

Прочтений: 161
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено