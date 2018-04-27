Зенитчики заступили на боевое дежурство под Новосибирском

С-400 «Триумф» поступили на вооружение новосибирских зенитчиков в 2016 году

Расчёты зенитных ракетных систем Центрального военного округа заступили на боевое дежурство — с помощью зенитных систем С-400 «Триумф» военные будут прикрывать воздушное пространство Новосибирской области.







По информации пресс-службы ЦВО, расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» накануне вернулись с учений, которые проходили на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. На учениях новосибирские зенитчики отрабатывали боевые стрельбы по воздушным целям.





«Полк был перевооружен на системы С-400 в марте 2016 года. Благодаря улучшенным характеристикам новых систем дальняя граница зоны поражения увеличилась в 3,5 раза, что обеспечило более эффективное прикрытие важных объектов в зоне ответственности», — сообщили в пресс-службе ЦВО.





Справка: система С-400 «Триумф» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и гиперзвуковых целей, а также может применяться для уничтожения наземных целей. На вооружении российской армии с 2007 года.





На днях под Новосибирском завершились масштабные учения лётчиков Центрального военного округа — экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отрабатывали ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника.