Зенитчики заступили на боевое дежурство под Новосибирском
Расчёты зенитных ракетных систем Центрального военного округа заступили на боевое дежурство — с помощью зенитных систем С-400 «Триумф» военные будут прикрывать воздушное пространство Новосибирской области.
По информации пресс-службы ЦВО, расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» накануне вернулись с учений, которые проходили на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. На учениях новосибирские зенитчики отрабатывали боевые стрельбы по воздушным целям.
«Полк был перевооружен на системы С-400 в марте 2016 года. Благодаря улучшенным характеристикам новых систем дальняя граница зоны поражения увеличилась в 3,5 раза, что обеспечило более эффективное прикрытие важных объектов в зоне ответственности», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Справка: система С-400 «Триумф» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и гиперзвуковых целей, а также может применяться для уничтожения наземных целей. На вооружении российской армии с 2007 года.
На днях под Новосибирском завершились масштабные учения лётчиков Центрального военного округа — экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отрабатывали ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника.
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Александр Сильченко
Фото: официальная группа Министерства обороны в соцсети «ВКонтакте» vk.com/mil