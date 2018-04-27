Хоккей: в «Сибирь» вернулся известный канадский вратарь

Дэнни Тейлор выступал за «Сибирь» в сезоне 2016/2017
Дэнни Тейлор выступал за «Сибирь» в сезоне 2016/2017

Руководство ХК «Сибирь» сумело договориться о подписании однолетнего контракта с канадским вратарём Дэнни Тэйлором.


О подписании контракта сообщается на официальном сайте клуба.


«Хоккеист знаком новосибирским болельщикам по выступлению за "Сибирь" в сезоне 2016/2017, когда он по ходу чемпионата заменил травмировавшегося Александра Салака. На счету Тэйлора 29 матчей за "Сибирь", коэффициент 1,75, процент отраженных бросков 94,0. В КХЛ вратарь также играл в минском "Динамо" и "Медвешчаке". В сезоне 2015/2016 Дэнни признавался лучшим вратарем ноября», — говорится в официальном сообщении.


Напомним, несколько дней назад хоккейная «Сибирь» сообщила о заключении нового контракта с защитником Александром Макаровым.

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