Курские полицейские отправили на скамью подсудимых новосибирца за мошенничество

По информации ведомства, новосибирец оказался причастен к похожим преступлениям  
По информации ведомства, новосибирец оказался причастен к похожим преступлениям  

Курские полицейские задержали жителя Новосибирска. Его подозревают в мошенничестве.


По данным правоохранительных органов, жертвой мужчины стал житель Курска 1991 года рождения.


«Молодой человек обратил внимание на объявление о продаже детской машины на популярном интернет ресурсе бесплатных объявлений. Цена на практически новый товар была значительно ниже среднерыночной, поэтому курянин быстро принял решение о покупке и позвонил по указанному на сайте телефону. Собеседник в разговоре подтвердил, что продать машину нужно срочно, а желающих совершить сделку много. Неожиданно мужчина предложил сразу внести предоплату за вещь, чтобы наверняка её получить, и курянин согласился», — сообщает пресс-служба МВД по Курской области.


После того как жертва перевела на счёт мошенника восемь с половиной тысяч рублей, телефон продавца замолчал. Впрочем, довольно скоро полицейские установили, что предполагаемый преступник живёт в Новосибирске.


«Выяснилось, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям в родном городе и уже находится под наблюдением местной полиции. По факту мошеннических действий совершённых в отношении жителя Курска было возбуждено уголовное дело. В соответствии с нормами закона фигуранту может быть назначено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы», — отмечает ведомство.


Новосибирцы нередко становятся фигурантами уголовных дел, возбужденных полицией других регионов. Ранее НГС писал о судебном процессе в отношении трех сибиряков. Их обвиняют в мошенничестве.

Прочтений: 738
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено