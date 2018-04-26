Электронное ОСАГО рухнуло в 4 раза после блокировки «Телеграм»

В период с 23 апреля из-за блокировок Роскомнадзором части IP-адресов компании Google интернет-продажи полисов ОСАГО упали в 4 раза, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Проблемы испытали пользователи системы «Е-Гарант», поскольку сервис защиты от спама Google reCAPTCHA перестал стабильно работать и потребители на могли сделать подтверждения при заполнении форм.







«Причиной коллапса в е-ОСАГО стала излишняя скорость операторов связи, которые стремительно стали выполнять указания Роскомнадзора», — цитирует «Коммерсант» источник, располагающий информацией о проблемах электронного ОСАГО. Сейчас уже вопрос блокировок решён, сервис начал работать без сбоев.





Количество обращений от потребителей после блокировок увеличилось — услуга е-ОСАГО с начала 2018 года пользуется повышенным спросом. За первый квартал через интернет продано 3 400 000 полисов — это 42% от общего объема ОСАГО.





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