Водитель Toyota не рассчитал габариты Hyundai и устроил ДТП
Сегодня вечером в столкновении сошлись автомобили Hyundai и Toyota Corolla.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по улице Писарева со стороны Мичурина в сторону улицы Красина.
«Hyundai двигался во втором ряду, Toyota в третьем. При перестроении Toyota не рассчитала габариты автомобиля и зацепила Hyundai», — сообщает «Автоспас».
По информации аварийных комиссаров, водитель Hyundai отказался признавать свою вину.
Порой участниками ДТП становятся не только легковые машины, но и общественный транспорт. Сегодня НГС писал о столкновении троллейбуса и Subaru Forester. По данным аварийных комиссаров, в аварии никто не пострадал.
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Сергей Жигальцев
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Автоспас»