Новосибирец снял милое видео с котятами, из-за которых эвакуировали электричку

Бдительный контролёр заметил подозрительный предмет. Это оказалась коробка с котятами
Бдительный контролёр заметил подозрительный предмет. Это оказалась коробка с котятами

Читатель НГС прислал в редакцию видео с котятами, из-за которых днём 26 апреля из электрички Новосибирск — Сокур эвакуировали 166 человек.


«Бомбу вот такую подкинули нам. Сорвали целый электропоезд! А здесь такая вот "бомбёжка", целых четыре заряда», — сообщил читатель в редакцию НГС, представившись помощником машиниста. Он уточнил, что ролик снял сам машинист.



Пассажиров электрички эвакуировали сегодня днём на станции Новосибирск-Южный — в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете.


В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги пояснили, что в электропоезде находилось 166 человек, а бесхозную коробку заметил контролёр. Всех пассажиров эвакуировали и посадили на другую электричку.

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