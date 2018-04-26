Мэр Локоть: новый автовокзал поможет уехать в Кемерово и Томск
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что новый автовокзал на Гусинобродском шоссе решит проблемы пассажиров, которые едут в сторону Кемерово.
О будущем нового автовокзала в Дзержинском районе Анатолий Локоть рассказал вечером 26 апреля в прямом эфире радио «Городская волна».
«Это автовокзал, который решит проблемы движения междугороднего и, может быть, даже международного… нет, междугороднего всё-таки, в северо-восточном направлении. В направлении Кемерово, Томска, Новокузнецка — в ту сторону.
И таким образом, мы начинаем приступать к решению той проблемы, о которой вы не раз мне задавали вопросы, — как решить проблему автовокзала, который находится в начале Красного проспекта, на площади Южной»,
— объяснил мэр.
Новый автовокзал начали строить полгода назад. По планам строителей, здание введут в эксплуатацию в 2019 году — объём инвестиций составит не меньше 120 миллионов рублей.
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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова