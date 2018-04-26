Пропавшая 16-летняя девушка найдена в Новосибирске спустя месяц

Девушку искали около месяца
Девушку искали около месяца

В Новосибирске найдена 16-летняя Светлана Полевских — розыск закончился через месяц после её пропажи.


«Найдена была эта девушка вчера в Советском районе сотрудниками полиции. Сейчас с ней работают педагоги, и также сотрудники ПДН занимаются с ней», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Волонтёры народной дружины «Феникс» объявили Светлану в розыск 24 апреля вместе с двумя другими пропавшими подростками — 14-летним Евгением Мальцевым и 16-летней Анной Зюбановой. Все дети пропали в разное время.


О Светлане было известно, что она исчезла 16 марта, последний раз её видели на Рассветной, 10/2.


Также в «Фениксе» сообщают, что Евгений Мальцев уже найден, а поиск Анны продолжается.

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