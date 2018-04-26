Брызнул и убежал: в Академгородке неизвестный напал с перцовым баллончиком на девушек и ребёнка

Студенческий патруль в тот же вечер задержал подозрительного мужчину, но пострадавшие его не опознали

Вечером 24 апреля в новосибирском Академгородке мужчина залил лицо девушки перцовым баллончиком. В перцовое облако попала также её подруга и 2-летний ребёнок.







Около 18:00 девушки вели ребёнка с детской площадки по проспекту Академика Коптюга. Их обогнал молодой человек, он прошёл пару метров вперед и резко повернулся.





«Он подошёл к нам, сказал "что это вы тут про меня говорите?", тут же достал из кармана очевидно заранее подготовленный баллончик и забрызгал все лицо моей подруге. Баллончик оказался с перцовым содержанием — по запаху и цвету быстро стало понятно. Мужчина быстро развернулся и продолжил свой путь дальше. Бежать за ним я не стала, кричала что-то вслед. Не помню, что именно. На помощь не позвала, не сообразила сразу. Но никто из мимо проходящих людей на ситуацию никак, к сожалению, не отреагировал», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» одна из жертв нападения. Собеседница попросила не называть своё имя.





Девушка сразу побежала за водой, чтобы промыть лицо подруге, после чего они отправились в ближайшую больницу и сообщили о случившемся в полицию. Чуть позже девушки обратились в студенческий патруль НГУ «СТОПП».





Через час после нападения сотрудники СТОППа узнали от очевидцев о подозрительном мужчине, который приставал к прохожему с непонятными вопросами.





«До парня дошли, с парнем поговорили, парень попытался убежать, парня задержали и передали полиции», — рассказал заместитель руководителя студенческого патруля НГУ Никита Колосов.





Тем не менее, по словам Никиты, сотрудники студенческого патруля встретились с пострадавшими, показали фотографию задержанного, но девушки в нём нападавшего не узнали.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что по факту нападения на девушек проводится проверка.





В октябре 2017 года НГС рассказывал о другом случае с перцовым баллончиком — тогда на перекрёстке возле ГПНТБ один водитель брызнул другому в лицо струю из баллончика.